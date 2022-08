Schiphol: vanaf dinsdag maatregelen tegen hitte, zoals ijsjes

Reizigers op Schiphol kunnen vanaf dinsdag weer rekenen op maatregelen die de luchthaven neemt tegen de hitte. Zo worden er meer dan gebruikelijk ijsjes en water uitgedeeld en gaan de ventilatoren in de overkappingen buiten de vertrekhal harder draaien voor wachtende passagiers. Vanaf woensdag worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht.

Ook zegt Schiphol er alles aan te doen om de warmte buiten de terminal te houden en wordt daar de temperatuur in de gaten gehouden. “We maken gebruik van zonwering en we kijken waar we bijvoorbeeld extra moeten koelen. Maar ook in de terminal zal het warm worden”, aldus een woordvoerster. Of het nodig is om het asfalt op de taxibanen voor vliegtuigen te gaan besproeien is afhankelijk van de temperatuur ervan.

Vorige maand nam Schiphol al grotendeels dezelfde maatregelen toen het enkele dagen boven de 30 graden was.

De luchthaven rekent de komende dagen weer op drukte. Het is er al enige tijd erg druk vanwege personeelstekorten bij de bagageafhandelaars en beveiliging. Om het beheersbaar te houden werkt Schiphol sinds juli met een maximumaantal reizigers. Zo kunnen in augustus dagelijks maximaal 73.000 vertrekkende passagiers door de security van de luchthaven worden gecontroleerd.