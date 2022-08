SoftBank verliest veel geld op investeringen door neergang beurs

De Japanse telecomprovider en techinvesteerder SoftBank heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een recordverlies geleden van 3,2 biljoen yen, omgerekend een kleine 23 miljard euro. Dat verlies was te wijten aan de neergang van de beurzen in de afgelopen maanden door onder meer angst voor recessie en renteverhogingen. Ook de bedrijven waar SoftBank geld in heeft gestoken, werden minder waard.

SoftBank is onder meer een investeerder in de beursgenoteerde taxi-app Uber en de Zuid-Koreaanse webwinkel Coupang. Ook op belangen in bedrijven die nog geen beursnotering hebben, moest SoftBank afschrijven. Zo werd ByteDance, het moederbedrijf van TikTok bij een nieuwe investeringsronde een kwart minder waard. Het Zweedse bedrijf Klarna, dat het voor consumenten mogelijk maakt later te betalen voor aankopen, werd zelfs 85 procent minder waard.

Vooral techbedrijven gingen de afgelopen tijd omlaag omdat beleggers die ondernemingen als risicovol zien. Die problemen worden de komende tijd nog erger voordat er weer koersherstel komt, verwachten analisten. Verdere renteverhogingen van de Federal Reserve in de Verenigde Staten en de Europese Centrale Bank (ECB) zullen beurskoersen op korte termijn nog onder druk blijven zetten.