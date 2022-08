Tesla stijgt op Wall Street na goedkeuring klimaatplan VS

Tesla behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De maker van elektrische auto’s profiteerde van de goedkeuring van het klimaat-, belasting- en gezondheidszorgplan van president Joe Biden in de Amerikaanse Senaat. In het plan worden honderden miljarden dollars uitgetrokken voor investeringen in het klimaat. De maatregelen zullen een flinke impuls geven aan het gebruik van onder meer zonnepanelen en elektrische auto’s.

Biden sprak van “de grootste investering in de geschiedenis om klimaatverandering te bestrijden”. Later deze week zal het Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten een meerderheid hebben, het pakket naar verwachting ook goedkeuren, waarna Biden het kan ondertekenen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent hoger op 33.013 punten. De brede S&P 500 klom 0,6 procent tot 4172 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 12.754 punten.

Tesla klom 3 procent en andere makers van elektrische auto’s als Rivian en Lucid stegen tot 2,8 procent. Zonne-energiebedrijven zoals First Solar, ReneSola en SunRun wonnen tot 11 procent.

Twitter ging 1,8 procent vooruit. Miljardair Elon Musk liet afgelopen weekeinde via Twitter weten dat de overname van de berichtendienst gewoon door kan gaan als het bedrijf met bewijzen komt over het aantal echte accounts. De Tesla-topman beƫindigde zijn overnamepoging van het socialenetwerkbedrijf, waar hij 44 miljard dollar voor over had, omdat hij meent dat er veel meer nepaccounts op Twitter zijn dan het bedrijf zegt.

Signify Health maakte een koerssprong van 12 procent na berichten dat gezondheidszorgbedrijf CVS Health het zorgtechnologieconcern zou willen overnemen. Global Blood Technologies dikte 4,5 procent aan. Farmaceut Pfizer kondigde aan zijn branchegenoot over te nemen voor 5,4 miljard dollar. Vleesproducent Tyson Foods zakte ruim 7 procent na tegenvallende resultaten. Vaccinmaker BioNTech, die ook met cijfers kwam, verloor bijna 9 procent.

Berkshire Hathaway steeg 1,6 procent. Het bedrijf van miljardair Warren Buffett heeft in het tweede kwartaal een enorm verlies geleden. Door dalende aandelenkoersen werden de bezittingen van de onderneming minder waard.

Databedrijf Palantir kelderde 14 procent na een onverwacht kwartaalverlies. Chipproducent Nvdia verloor 5,6 procent na tegenvallende omzetcijfers door een afgezwakte vraag vanuit de gamesindustrie.