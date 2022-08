Baas Lelystad Airport stapt over naar Rotterdam The Hague Airport

De topvrouw van Lelystad Airport, Wilma van Dijk, wordt per 1 september de nieuwe directeur van Rotterdam The Hague Airport. Van Dijk volgt in Rotterdam Ron Louwerse op die met pensioen gaat. De scheidend topman blijft dit jaar nog wel betrokken bij het inpassen van het nieuwe luchthavenbesluit.

De luchthavens van Lelystad en Rotterdam zijn beide onderdeel van de Schiphol Group. Volgens topman Dick Benschop van Schiphol is Van Dijk de juiste persoon om onder andere over de toekomst van de luchthaven na te denken. Daarbij wordt volgens hem in het bijzonder gelet op het draagvlak van de omgeving.

De vacante positie bij Lelystad Airport wordt opgevuld door Jan Eerkens, die al lid is van het managementteam van die luchthaven. Volgens Eerkens worden de komende jaren belangrijk voor Lelystad nu het kabinet een beslissing zal nemen over de opening van de luchthaven. Lelystad Airport is de laatste jaren verbouwd en zou vakantieverkeer en andere commerciƫle vluchten van Schiphol kunnen overnemen. Maar een definitieve beslissing over de opening van de luchthaven is nog altijd niet genomen.