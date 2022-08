Duitse toezichthouder: EU-noodplan kan gasprijzen stabiliseren

Het gasbesparingsplan van de Europese Unie, dat dinsdag van kracht is geworden, kan zorgen voor een stabilisatie of zelfs een verlaging van de gasprijzen in het landenblok. Dat zei , de hoogste baas van het Bundesnetzagentur dat toezicht houdt op het Duitse netwerk van gaspijpleidingen, tegen de Duitse zender ZDF.

“Als alle landen in Europa gas besparen, kan dit de prijs bij wijze van spreken stabiliseren, misschien zelfs verlagen, en ertoe bijdragen dat er voldoende gasvoorraden zijn om de herfst en winter door te komen”, aldus Müller, die het noodplan verwelkomde.

De 27 EU-landen kwamen eind juli overeen hun gasverbruik tussen augustus 2022 en 31 maart 2023 met 15 procent te verminderen ten opzichte van hun gemiddelde consumptie in de afgelopen vijf jaar. Ze kunnen zelf bepalen hoe ze dat doel willen bereiken.

Het noodplan moet voorkomen dat huishoudens, belangrijke bedrijven en ziekenhuizen zonder verwarming komen te zitten indien Rusland de gaskraan volledig zou dichtdraaien. Als de energiezekerheid in gevaar dreigt te komen, kunnen de lidstaten bovendien besluiten om verplichte besparingsmaatregelen in te voeren.

De Europese gasprijs ging dinsdag verder omlaag door afnemende zorgen over de gasvoorraden. De gasprijs daalde met 2,5 procent tot 188 euro per megawattuur op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs.

De Europese landen voeren een race tegen de klok om de gasvoorraden voor de winter bij te vullen. Inmiddels zit de gasopslag voor 72 procent vol. Dat is iets meer dan het gemiddelde opslagniveau van 70 procent in de afgelopen vijf jaar. De Europese landen importeren onder andere veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) om de afgeknepen Russische gasleveringen op te vangen.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom schroefde in juli de leveringen aan Duitsland via de pijpleiding Nord Stream 1 terug naar 20 procent van de capaciteit. Dat komt volgens het bedrijf door problemen met het onderhoud van turbines. Daarbij zitten de sancties tegen Rusland de terugkeer van een gerepareerde gasturbine voor de Nord Stream-pijplijn in de weg. Volgens de Duitse regering gebruikt het Kremlin de gasleveringen echter als wapen ter vergelding van de westerse sancties.