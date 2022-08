Egypte doet licht uit om meer gas te kunnen exporteren

Egypte gaat zijn elektriciteitsverbruik minderen om zo meer aardgas vrij te maken voor de export. Daardoor hoopt premier Mostafa Madbouly meer buitenlandse valuta te genereren, wat het land hard nodig heeft.

Om het verbruik te beperken, wordt de verlichting in straten, op openbare pleinen en bij sportlocaties minder vaak aangezet. De verlichting buiten overheidsgebouwen gaat helemaal uit buiten kantooruren. Ook mogen airco’s in winkelcentra niet koeler staan dan 25 graden.

Egypte heeft buitenlandse valuta nodig omdat het last heeft van de Russische invasie in Oekraïne. Zo zijn de tarweprijzen als gevolg van de oorlog enorm gestegen en staat het Egyptische pond, de munteenheid in Egypte, onder druk. Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten sprongen daarom eerder al bij met 20 miljard dollar aan steun.

Voorheen gebruikte Egypte 60 procent van het aardgas om elektriciteit op te wekken. Sinds oktober echter, gebruiken sommige centrales mazout, een zware stookolie. Zo werd een gasoverschot voor de export opgebouwd, wat volgens premier Madbouly 100 tot 150 miljoen dollar per maand opleverde.