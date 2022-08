Glastuinbouw snapt stilte van andere sectoren over energie niet

De hoge energieprijzen drukken al bijna een jaar op de glastuinbouw, maar ook andere sectoren binnen het midden- en kleinbedrijf hebben daar last van. Toch laten die sectoren nauwelijks van zich horen, en dat bevreemdt branchevereniging Glastuinbouw Nederland. “Er ligt wel degelijk een enorme druk op de economie, op het investeringsvermogen van bedrijven en op het financiële beleid van de overheid”, zegt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland.

Bom-Lemstra rekent voor dat in een normaal jaar er in Nederland 8 miljard euro voor gas werd betaald. Met de huidige gasprijs is dat 80 miljard euro. “De langetermijnoplossing ligt in verdere verduurzaming, maar met de huidige energieprijzen verdampt het vermogen tot investeren en innoveren.”

Volgens Glastuinbouw Nederland vreest de sector voor de komende herfst en winter. “Met de gasprijzen van dit moment is het niet mogelijk om de teelt rendabel te krijgen.” Voorzitter Bom-Lemstra is blij dat er meer aandacht is voor de financiële gevolgen voor consumenten omdat daarmee mogelijk ook meer aandacht komt voor de kosten voor bedrijven. “Het gaat in de politiek en in de media vooral over de beschikbaarheid, het besparen en de prijs van gas, maar ik hoor nog te weinig over de economische consequenties voor het bedrijfsleven.”

De glastuinbouw bereidt publieksvriendelijke acties voor om steun te krijgen van de overheid. “Het kabinet ondersteunt wel de consument, maar laat de glastuinbouw letterlijk in de kou staan.”