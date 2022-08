Novavax en Norwegian Cruise Line onderuit op rood Wall Street

Vaccinmaker Novavax en cruisebedrijf Norwegian Cruise Lines vielen dinsdag in negatieve zin op aan de aandelenbeurzen in New York. Novavax verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar en werd haast een derde minder waard. Norwegian gaf aan in het derde kwartaal een verlies te verwachten en daar hadden beleggers niet op gerekend. Dat aandeel werd bijna 11 procent minder waard.

Biotechnologiebedrijf Novavax paste zijn prognose aan door teleurstellende verkopen van zijn coronavaccin. Novavax heeft een zogenoemd eitwitvaccin ontwikkeld tegen het coronavirus als alternatief voor de zogeheten mRNA-vaccins van Moderna, Pfizer en BioNTech, die zijn gemaakt met de nieuwste technologie├źn. De vraag naar het vaccin van Novavax valt echter tegen.

Norwegian Cruise Line blijft last houden van de coronapandemie. Ook de minder goed lopende economie maakt consumenten huiverig om een cruisevakantie te boeken. Branchegenoten als Carnival (min 5,4 procent) en Royal Caribbean (min 5,6 procent) daalden mee.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 32.774,41 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 4122,47 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,2 procent tot 12.493,93 punten. Beleggers wachten de Amerikaanse inflatie die woensdag bekend wordt gemaakt af. Die kan veel duidelijk maken over toekomstige renteverhogingen van de Federal Reserve.

Farmaceut Merck steeg 1,2 procent ondanks nieuws over de vervuiling van een werkzame stof in een diabetesmedicijn dat het bedrijf maakt. De vervuilende stof zou kankerverwekkend zijn. Google-moeder Alphabet werd 0,5 procent lager gezet na berichten dat de Amerikaanse justitie het techbedrijf wil aanklagen vanwege misbruik van zijn marktmacht bij de verkoop van advertentieruimte. Dat zou volgende maand gebeuren.

Micron Technology zakte 3,7 procent. De chipmaker waarschuwde dat de omzet in het huidige kwartaal mogelijk nog lager zal uitvallen dan gevreesd. Eind juni verlaagde het bedrijf al zijn verwachtingen voor dit kwartaal. Branchegenoot Nvidia, die maandag al met tegenvallende resultaten kwam, verloor 4 procent.

Snap verloor 2,4 procent. Volgens techwebsite The Verge is het bedrijf achter de populaire foto- en videoapp Snapchat begonnen met plannen te maken voor een ontslagronde. Ook lanceert het bedrijf een nieuwe tool waarmee ouders beter toezicht kunnen houden op het Snapchat-gedrag van hun tieners.

De euro was 1,0210 dollar waard, tegen 1,0226 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 90,56 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 96,40 dollar per vat.