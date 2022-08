PostNL daalt op afwachtend Damrak na adviesverlaging

PostNL behoorde dinsdag tot de sterkste dalers op de Amsterdamse beurs met een verlies van 3,8 procent. Analisten van de Amerikaanse bank Jefferies haalden het aandeel van hun kooplijst na de tegenvallende resultaten die het postbedrijf een dag eerder bekendmaakte. Beleggers deden het verder rustig aan en keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag verschijnt. Bij een aanhoudende sterke stijging van de consumentenprijzen in de VS zal de Federal Reserve de rente met stevige stappen blijven verhogen.

De situatie rond Taiwan hielden de gemoederen ook bezig. De minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan zei tijdens een persconferentie dat China de militaire oefeningen in de Straat van Taiwan gebruikt om zich voor te bereiden op een aanval op het eiland.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 727,03 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 964,52 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent.

Telecomconcern KPN en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloten de rij in de AEX met minnen tot 1 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 0,9 procent ondanks tegenvallende resultaten van Nvidia. Het Amerikaanse chipbedrijf gaf aan dat vooral de vraag naar zijn grafische kaarten vanuit de gamesindustrie veel zwakker is geworden.

Heineken daalde 0,1 procent ondanks een positieve boodschap van concurrent Carlsberg. De Deense bierbrouwer verwacht dit jaar fors meer winst te maken dan waar het eerder op rekende. De verkopen in met name Europa en Azië gaan volgens het concern verrassend goed, nu consumenten ondanks de verhoogde prijzen bier blijven drinken in cafés en restaurants. Carlsberg zakte 1 procent in Kopenhagen.

In Parijs klom Airbus 0,7 procent. De Europese vliegtuigbouwer leverde in juli minder vliegtuigen af dan in juni vanwege productieproblemen door verstoringen in de levering van onderdelen en materialen. Airbus had eind juli al zijn doelstelling voor de leveringen over heel 2022 neerwaarts bijgesteld.

De Duitse herverzekeraar Munich Re won 0,7 procent in Frankfurt ondanks een flinke winstdaling in het tweede kwartaal. Het bedrijf handhaafde wel de winstverwachting voor het hele jaar. Continental zakte 2 procent na tegenvallende resultaten van de Duitse bandenfabrikant.

De euro was 1,0199 dollar waard, tegen 1,0211 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 90,03 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent minder, op 95,91 dollar per vat.