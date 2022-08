Ruim 115.000 Britse postbezorgers gaan staken voor hogere lonen

Ruim 115.000 Britse postbezorgers leggen in augustus en september vier dagen het werk neer. Met de stakingen willen de werknemers van postbedrijf Royal Mail hogere lonen afdwingen, meldt vakbond Communications Workers Union (CWU).

Reden voor de staking is het bod van Royal Mail om de lonen met 2 procent te verhogen. Volgens voorspellingen zal de inflatie in Groot-Brittannië aan het eind van het jaar daarentegen hoger zijn dan 13 procent. In juli gaf de CWU al aan dat een grote meerderheid van de werknemers van Royal Mail voor acties waren.

De postbodes staken op 26 augustus, 31 augustus, 8 september en 9 september. “Niemand neemt lichtvaardig de beslissing om te gaan staken, maar postbodes worden tot het uiterste gedreven”, zegt de voorman van de vakbond.

Stakingen binnen verschillende sectoren zijn aan het orde van de dag in Groot-Brittannië. Britse media spreken inmiddels over de “summer of discontent”, de zomer van ontevredenheid.

Zo zijn ook havenwerkers van de containerhaven Felixstowe voornemens te gaan staken voor hogere lonen. Die staking kan leiden tot het platleggen van de haven en grote logistieke problemen veroorzaken. Volgens vakbond Unite werken er 1800 leden in de haven, negen op de tien daarvan steunen de staking.

In juli legde het treinpersoneel al het werk neer voor een hoger salaris. De vakbond voor treinbestuurders organiseerde toen een 24-uursstaking waar treinreizigers grote hinder van ondervonden. Eerder die week staakten al 40.000 leden van andere vakbonden, die overig spoorwegpersoneel vertegenwoordigden. Ook in augustus hebben de bonden nog stakingen gepland.

Liz Truss, voormalig Brits buitenlandminister en kandidaat om Boris Johnson op te volgen als premier, gaf eerder aan de stakingen door vakbonden aan banden te willen leggen. Mocht Truss premier worden, dan wil zij in de eerste maand van haar premierschap een wet invoeren die “vitale nationale infrastructuur” beschermt tijdens stakingen. Ook wil ze het minimumaantal stemmen dat vakbonden nodig hebben om een staking af te kondigen, verhogen.