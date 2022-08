Slowaakse raffinaderij draait weer ondanks oliestop uit Rusland

De enige olieraffinaderij in Slowakije, Slovnaft, hervat de productie nadat die enkele dagen stillag omdat het bedrijf geen ruwe olie vanuit Rusland meer krijgt. Daarom moet de raffinaderij nu een beroep doen op zijn oliereserves.

Vorige week besloot het Oekraïense olietransportbedrijf Ukrtransnafta de aanvoer via de Droezjba-oliepijpleiding te stoppen. Die leiding loopt vanuit Rusland via Oekraïne naar Hongarije, Slowakije en Tsjechië. Volgens de Russische beheerder van de pijpleiding Transneft omdat sancties de betaling voor de doorvoer verhinderden.

Zo zou Transneft Ukrtransnafta hebben betaald, maar kreeg het bedrijf het geld een week later teruggestort. Volgens Transneft kwam dat omdat nationale overheden grensoverschrijdende betalingen vanuit Rusland moeten goedkeuren. Transneft heeft al aangegeven aan alternatieve opties te werken om het geld alsnog over te maken.

Slovnaft zegt in een verklaring dat het bedrijf in gesprek is met de Russische en Oekraïense partners. Daarbij heeft de raffinaderij aangeboden om de betalingen te voldoen. Zo hoopt Slovnaft de onderbreking in de olieaanvoer weg te nemen. Als alle partijen meewerken, zo verklaart Slovnaft, zijn de voorraden binnen enkele dagen weer aangevuld.

De Tsjechische beheerder van de oliepijpleiding Mero verwacht dat de olietoevoer “binnen enkele dagen” wordt hervat. Een verdere toelichting ontbreekt daarbij.