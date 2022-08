Snapchat komt met tool om ouders beter toezicht te laten houden

Ouders kunnen via een nieuwe tool beter toezicht houden op het Snapchat-gedrag van hun tieners. Het bedrijf achter de populaire foto- en videoapp lanceert namelijk Family Center waarmee volwassenen, mits ze goedkeuring hebben van hun kroost, kunnen zien met wie de kinderen de afgelopen week contact hebben gehad. Ook kan misbruik anoniem worden gemeld.

De ouders en voogden kunnen de tieners een uitnodiging sturen voor het Family Center, die kan worden geaccepteerd of geweigerd. Via de tool kunnen geen snaps of chats worden ingezien. Ook de tijd die op Snapchat wordt besteed staat niet vermeld.

De tool is vanaf dinsdag beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australiƫ en Nieuw-Zeeland. In de herfst wordt Family Center uitgerold naar alle andere markten.

Snap heeft meer dan een jaar aan de tool gewerkt. Daarbij kreeg het bedrijf input van onderzoekers en onlineveiligheidsexperts. Ook zijn bijeenkomsten met tieners en hun ouders belegd om informatie te krijgen. Het uiteindelijke ontwerp bootst het toezicht na dat een ouder of verzorger in het echte leven kan hebben. Namelijk weten met wie een tiener tijd doorbrengt, zodat kan worden ingegrepen als dat nodig is, zonder kennis te hebben van de inhoud van gesprekken.

Socialmediaplatforms als Snapchat, maar ook andere, staan op de radar van onder andere toezichthouders vanwege de impact van apps op jongeren. Instagram van Meta Platforms voegde onlangs soortgelijke tools toe. Dit na kritiek dat het bedrijf winst belangrijker vond dan het welzijn van gebruikers, vooral tieners.