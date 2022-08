Techinvesteerder SoftBank zakt op Japanse beurs na recordverlies

SoftBank werd dinsdag 7 procent lager gezet op de aandelenbeurs in Tokio. De grote Japanse techinvesteerder werd afgestraft door beleggers na een recordverlies van omgerekend zo’n 23 miljard euro in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf zag zijn belangen in grote techbedrijven als Uber en Coupang flink minder waard worden door de neergang van de beurzen in de afgelopen maanden door de angst voor recessie en renteverhogingen.

De Nikkei-index in Tokio noteerde mede door het koersverlies van zwaargewicht SoftBank 1 procent lager. Ook de chipbedrijven stonden onder druk na tegenvallende kwartaalcijfers van de Amerikaanse branchegenoot Nvidia, die ruim 6 procent verloor op Wall Street. De Japanse chiptester Advantest zakte 3 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron leverde bijna 9 procent in.

Ook in Zuid-Korea gingen de chipbedrijven omlaag. De grote chipmakers Samsung en SK Hynix raakten meer dan 1 procent kwijt. De Kospi in Seoul hield desondanks het hoofd boven water met een plus van 0,3 procent. Ook de All Ordinaries in Sydney boekte een kleine winst van 0,1 procent. In India en Singapore hadden beleggers een vrije dag.

De Chinese beurzen wonnen terrein ondanks de aanhoudende spanningen tussen China en Taiwan. De minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan verklaarde dat China de militaire oefeningen in de Straat van Taiwan gebruikt om zich voor te bereiden op een aanval op het eiland. De hoofdindex in Shanghai won 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent. Alibaba steeg dik 2 procent. De Chinese webwinkel heeft een aanvraag ingediend om van zijn beursnotering in Hongkong een hoofdnotering te maken.