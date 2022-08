Thalys-topman zegt sorry na vertragingen door incidenten

Topman Jacques Damas van Thalys heeft in een mail aan klanten zijn verontschuldigingen aangeboden voor een aantal incidenten van de afgelopen tijd. Zo ging een aantal van de snelle treinen van het bedrijf door de hitte kapot. Ook waren er veel vertragingen nadat een Thalys-trein een aanrijding had gehad met een dier. “Dit is zeker niet het niveau van dienstverlening dat we onze klanten willen bieden”, aldus Damas.

Half juli strandde een Thalys-trein net buiten het station Paris-Nord door een technisch probleem als gevolg van hitte. In de stilstaande trein werkte de airco ook niet meer, maar reizigers konden niet uitstappen waarop zij enkele ruiten insloegen. Enkele dagen later viel een trein stil in Noord-Frankrijk en vorige week strandde een trein na een aanrijding met een dier net buiten de Belgische plaats Doornik. Daardoor moesten ook andere treinen stoppen.

Damas geeft aan dat Thalys niet veel kon doen aan de oorzaken van de verstoringen. “Toch moeten we ervoor zorgen dat deze incidenten zo weinig mogelijk impact hebben op u als reiziger.” Vanwege de problemen heeft Thalys de dienstregeling versoberd en worden de treinen vaker onderhouden.

Thalys baat hogesnelheidslijnen in Nederland, Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk uit. Het bedrijf is onlangs samengevoegd met Eurostar, de hogesnelheidslijn tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Op termijn gaat de merknaam Thalys verdwijnen en gaan die treinen ook Eurostar heten.