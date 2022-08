Aandacht voor inflatie en bol.com bij cijfers Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize maakt bekend hoe zijn winkelketens in het tweede kwartaal hebben gepresteerd. Daarbij wordt ook duidelijk in hoeverre het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com last heeft gehad van de inflatie. Een deel van de hogere kosten wisten de winkels door te berekenen aan de klant, maar analisten gaan er vanuit dat alle extra uitgaven aan inkoop, vervoer, personeel en energie ook een hap nemen uit de winstmarges.

Vorige maand zorgde een winstwaarschuwing van Walmart voor pessimisme over de supermarktbranche. De supermarktketen uit de Verenigde Staten, ook voor concurrent Ahold Delhaize de belangrijkste markt, rekent dit jaar op minder winst dan aanvankelijk voorspeld doordat consumenten scherper op hun uitgaven letten nu de prijzen zo hard stijgen.

Een ander belangrijke kwestie is de geplande beursgang van bol.com. Het Financieele Dagblad schreef vorige week op gezag van ingewijden dat Ahold Delhaize het beursdebuut van zijn webwinkeldochter uitstelt. Een woordvoerster van kon dit bericht niet bevestigen en verklaarde dat Ahold Delhaize “volledig gefocust is op het vinden van de juiste manier om waarde te creĆ«ren voor bol.com en Ahold Delhaize”.