Aandacht voor resultaten Ahold en ABN AMRO op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van supermarktconcern Ahold Delhaize en de bank ABN AMRO. Ahold Delhaize verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar na een sterk tweede kwartaal. Het moederbedrijf van Albert Heijn bevestigde tevens de beursgang van webwinkel bol.com, die gepland stond in de tweede jaarhelft, uit te stellen vanwege de verslechterde omstandigheden op de aandelenbeurzen.

Topman Robert Swaak sprak van een “goed kwartaal” voor ABN AMRO. De bank boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 475 miljoen euro. Dat is ruim een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het financiĆ«le concern zag weer geld vrijvallen dat het eerder apart had gezet voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Ook verwacht de bank te gaan profiteren van de hogere rente.

Daarnaast staat de beurshandel vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Bij een aanhoudend sterke stijging van consumentenprijzen in juli zal de Federal Reserve geneigd zijn de rente wederom flink op te schroeven om de inflatie te bestrijden.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent af op een lager begin na de verliesbeurt van 1,5 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met minnen openen. De aandelenmarkten in Aziƫ gingen woensdag omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds ruim 2 procent in de min onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. De markten reageerden daarnaast op inflatiecijfers uit China. De consumentenprijzen in de op een na grootste economie ter wereld namen in juli toe tot het hoogste niveau in twee jaar. De inflatie viel wel lager uit dan verwacht.

Ook Corbion kwam met cijfers. Het speciaalchemieconcern zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen mede dankzij prijsverhogingen. Volgens topman Olivier Rigaud hebben de hogere prijzen daarbij niet geleid tot lagere volumes. Het bedrijfsresultaat nam wel af.

Het aandeel Signify zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley verhoogden hun aanbeveling voor het verlichtingsbedrijf. Roestvrijstaalproducent Aperam kreeg een verkoopadvies van de Britse bank Barclays en vastgoedbedrijf NSI kreeg een koopadvies van Berenberg.

De euro was 1,0211 dollar waard, tegen 1,0226 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 89,87 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 95,79 dollar per vat.