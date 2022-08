ABN AMRO laat weten of de bank profiteert van gestegen rente

ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal waarschijnlijk minder winst in de boeken gezet dan een jaar terug. Dat voorspellen analisten die de bank zelf heeft geraadpleegd in doorsnee. Het financiƫle concern presenteert woensdagochtend zijn resultaten over de voorbije maanden. Daarbij is het onder meer de vraag of ABN AMRO heeft weten te profiteren van de gestegen rentes.

De langdurig lage rente drukte de laatste jaren flink op het verdienmodel van banken. Dat daar geleidelijk verandering in komt, lijkt voor hen dus goed nieuws. Afgelopen maanden liepen de hypotheekrentes al op, waardoor mensen meer rente moeten betalen voor leningen. Toch blijft het afwachten hoe een en ander uitpakt in de resultaten. Bij rivaal ING bleek vorige week uit het kwartaalrapport dat de rentemarge toch iets was gezakt.

In de vergelijkbare periode vorig jaar werd de winst van ABN AMRO nog vooruitgeholpen door het vrijvallen van voorzieningen. Aan het begin van de coronacrisis had de bank veel geld opzij gezet voor leningen die mogelijk nooit meer werden terugbetaald. Toen het vorig jaar weer wat beter ging met de economie bleek een deel van die voorzieningen niet meer nodig.

Analisten denken dat er mede door de hoge inflatie van de laatste tijd nu juist weer geld naar de stroppenpot moet. Door de vele prijsstijgingen en het onzekere economische klimaat zouden klanten van de bank namelijk in betalingsproblemen kunnen komen. Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers in mei zei ABN AMRO evenwel nog geen grote instroom te zien van bedrijven bij de afdeling bijzonder beheer. Dat is de afdeling waar probleemgevallen worden ondergebracht.