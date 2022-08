Ahold Delhaize grote winnaar op afwachtend Damrak na cijfers

Ahold Delhaize was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index. Het moederbedrijf van Albert Heijn verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar na sterke prestaties in het afgelopen kwartaal en werd beloond met een koerswinst van 7,5 procent. Het supermarktconcern bevestigde daarnaast de beursgang van webwinkel bol.com uit te stellen vanwege de verslechterde omstandigheden op de aandelenmarkten.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van ABN AMRO (plus 1,2 procent) in goede aarde. De bank boekte in het tweede kwartaal ruim een vijfde meer winst dan in dezelfde periode vorig jaar. In een reactie op de cijfers verhoogden de analisten van KBC Securities het advies voor het aandeel naar kopen.

Op de aandelenmarkten werd verder vooral gewacht op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt. Beleggers hopen op een afkoeling van de inflatie in juli door een daling van de olieprijzen. Bij een aanhoudend sterke stijging van consumentenprijzen zal de Federal Reserve namelijk geneigd zijn de rente wederom flink op te schroeven om de inflatie te bestrijden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 715,94 punten. De MidKap daalde een fractie tot 960,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Naast Ahold stonden staalconcern ArcelorMittal en chipbedrijf ASMI in de kopgroep van de AEX, met winsten tot 1,8 procent. De verzekeraars Aegon en NN Group, die donderdag met cijfers komen, wonnen ruim 1 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips, techinvesteerder Prosus en levensmiddelenconcern Unilever sloten de rij met verliezen van ruim 1 procent.

In de MidKap zakte Corbion 5,8 procent na tegenvallende resultaten van het speciaalchemieconcern. Postbezorger PostNL (min 5,4 procent) zakte verder weg na het forse koersverlies een dag eerder. Analisten van Barclays verlaagden het koersdoel voor het aandeel.

Deliveroo steeg dik 4 procent in Londen dankzij beter dan verwachte resultaten. De Britse maaltijd- en boodschappenbezorger liet tevens weten waarschijnlijk uit Nederland te vertrekken vanwege de te kleine marktpositie in het land. In Kopenhagen steeg Vestas 10 procent. De Deense windmolenfabrikant dook in het tweede kwartaal in de rode cijfers, maar handhaafde wel de verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0224 dollar waard, tegen 1,0226 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 89,88 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 95,57 dollar per vat.