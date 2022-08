Airport Weeze: regionale vliegvelden gewilder door drukte Schiphol

Door de chaos en drukte op grote luchthavens als Schiphol worden regionale vliegvelden waarschijnlijk gewilder bij reizigers. Dat denkt het dicht bij de Nederlandse grens gelegen Duitse Airport Weeze. Als je voor dat vliegveld kiest zou je namelijk nog wel stressvrij op vakantie kunnen.

“Wij gaan ervan uit dat de keuze van de luchthaven een steeds belangrijker criterium zal worden voor onze Nederlandse en Duitse gasten. Na de ervaring van deze zomer zullen meer gasten kiezen voor regionale luchthavens als Weeze”, zegt directeur Sebastian Papst bij een cijferupdate van het vliegveld.

Terwijl de media vol staan met berichten over knelpunten op grote luchthavens in West-Europa, verliep de afhandeling op de luchthaven van Weeze volgens de topman opmerkelijk vlot, zelfs tijdens piekuren. Het vliegveld heeft geen last van grote personeelstekorten en het blijft voor de meeste vluchten voldoende als passagiers zich ten minste twee uur voor vertrek bij de check-in melden.

“We hebben hier een goed geco√∂rdineerd team werken en bijna alle werknemers bleven aan boord, zelfs tijdens de coronaperiode”, legt de luchthavenbaas uit. Airport Weeze telde tot nu in totaal 178.000 passagiers tijdens de vakantieperiode. Daarmee komt het weer in de buurt van het niveau van 192.000 van voor corona uit 2019. Ook de vele boekingen van Nederlandse passagiers dragen hieraan bij.

Eerder dit jaar kondigde Corendon aan vanwege de problemen op Schiphol 100.000 vliegvakanties te gaan verkopen die vertrekken vanaf vier Duitse luchthavens, waaronder Weeze. Uitbreiding op Schiphol was deze zomer namelijk niet mogelijk en door dit alternatief zou je “zonder stress en lange wachtrijen” kunnen vertrekken, verklaarde het reisconcern. Volgens Corendon kun je ook al in 20 minuten bij Weeze zijn vanaf de grens bij Nijmegen.