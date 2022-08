Eneco: actie nodig om energieafsluiting gezinnen voor te zijn

Een snelle invoering van een inkomensafhankelijke energiesubsidie kan helpen om de hoge energiekosten voor huishoudens te compenseren die zijn ontstaan door de internationale energiecrisis. Energiebedrijf Eneco roept het kabinet op deze maatregel mee te nemen in de begroting voor Prinsjesdag.

Volgens Eneco is er al veel gedaan om mensen te helpen bij wie de energierekening hard is gestegen, zoals de btw-verlaging voor energie. Maar dit is volgens het bedrijf onvoldoende om te compenseren voor de hoge energiekosten van mensen met lage inkomens. Daardoor zou het risico op schulden en afsluiting van energie blijven bestaan.

Eneco oppert op basis van een verkennend onderzoek van CE Delft om de jaarlijkse belastingkorting op de energierekening in 2023 inkomensafhankelijk te maken en tegelijkertijd fors te verhogen. Dat zou voor de circa 800.000 huishoudens met een minimuminkomen neerkomen op een verhoging van ongeveer 1500 euro, bovenop de bestaande 560 euro belastingvermindering.

Het energiebedrijf denkt dat het kabinet niet alleen de minima moet helpen, maar ook de middeninkomens, dus mensen die op jaarbasis tot bijvoorbeeld 50.000 euro verdienen. Deze huishoudens zouden een belastingkorting kunnen krijgen van gemiddeld 750 euro bovenop de bestaande regelingen. De ingreep zou het kabinet in totaal net iets minder dan 5 miljard euro kosten.

Eneco erkent dat het normaal effectiever is om armoede op andere manieren aan te pakken dan via de energierekening. Maar de fors opgelopen energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekra├»ne zouden vragen om “snelle doelgerichte actie die daadwerkelijk het aantal afsluitingen van energie voorkomt”.

“Wij zien dat meer dan 10 procent van de huishoudens een te laag maandelijks voorschot betaalt en bij de eindafrekening het risico loopt om meer dan 1000 euro te moeten bijbetalen”, benadrukt Eneco. “Door de compensatie direct aan de energierekening te koppelen kan die meteen worden verlaagd en wordt voorkomen dat het geld al is besteed voor de komst van de jaarnota en mensen alsnog in de problemen komen.”