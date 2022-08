Kosten olietransport VS naar Europa op hoogste punt in twee jaar

De kosten om olie vanuit de Verenigde Staten naar Europa te verschepen rijzen de pan uit. De dagelijkse inkomsten voor een middelgrote tanker op deze route stegen deze week naar bijna 57.000 dollar. Dat is twaalf keer meer dan aan het begin van het jaar en het hoogste niveau in bijna twee jaar.

Er zijn meerdere oorzaken van de prijsstijgingen. Zo is er door de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande sancties tegen de grote olieproducent Rusland meer vraag naar olie van elders. Ook zijn er wereldwijd minder schepen beschikbaar. De tankers zijn doorgaans goed voor het transport van 600.000 vaten ruwe olie. Door de bescheiden afmeting kunnen ze in veel Europese havens aanmeren. Dit in tegenstelling tot zogeheten VLCC’ s, oftewel supertankers, die voor veel havens te groot zijn.

De prijsstijging op de route tussen de VS en Europa volgt op een eerdere toename van de tarieven voor het transport van olie bij de oversteek van de Middellandse Zee. Handelaren zetten vorige maand alles op alles om schepen beschikbaar te krijgen toen Libië bekendmaakte de export van olie te zullen hervatten. De uitvoer door het Noord-Afrikaanse land lag maanden stil.

Door de Russische invasie in Oekraïne zijn de oliestromen wereldwijd flink verstoord. Russische Oeral-olie wordt niet of nauwelijks meer afgezet in Europa en vindt zijn weg nu in Azië. Europese raffinaderijen zoeken op hun beurt naarstig naar alternatieven. Dat komt onder andere neer op olie uit de Noordzee, West-Afrika en de VS.

Mogelijk dat de dreiging van een wereldwijde recessie de transportkosten kan drukken, menen kenners. Dit zou namelijk de vraag naar olie in de weg kunnen zitten.