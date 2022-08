Ondernemers: houd vast aan coronapas als laatste redmiddel

Het coronatoegangsbewijs (CTB) moet onderdeel blijven van de gereedschapskist van het kabinet, als laatste redmiddel om bedrijven open te houden, mocht het virus weer oplaaien. Dat betogen ondernemers verenigd in VNO-NCW en MKB-Nederland, na eerdere berichtgeving door het AD.

Volgens de ondernemersorganisaties moet voorkomen worden dat de economie weer op slot gaat. In het concept van de coronawet ontbreekt het CTB. Dat zou onder meer te maken hebben met de politieke weerstand tegen de coronapas.

Volgens de bedrijfslobby is het van groot belang dat, bij een mogelijke nieuwe coronagolf, alle mogelijke middelen beschikbaar zijn. “Wij zien liever dat het CTB helemaal niet hoeft worden ingezet, maar als bedrijven dicht zouden gaan zonder het CTB, dan kan het CTB een laatste redmiddel zijn” , aldus een woordvoerder van de ondernemersorganisaties.

Verder eisen de ondernemers van het kabinet dat voor de hele samenleving ” glashelder” is welke verschillende coronascenario’ s er zijn en welke criteria daarvoor gelden. ” Het kan namelijk nooit zo zijn dat corona alleen nog een risico voor sectoren en ondernemers wordt en zij de prijs betalen als het virus toch weer oplaait en de overheidsinspanningen te laat zijn”, zo klinkt het. “Hierover bestaat echter nog steeds veel onduidelijkheid.”

De organisaties wijzen erop dat in de verschillende sectorplannen ondernemers er alles aan doen om hun bedrijven op een ” veilige en verantwoorde manier” in te richten voor klanten en medewerkers, los van de basisregels. ” Richting het najaar is het belangrijk dat alles op tijd op orde is qua testen, vaccineren en zorgcapaciteit en dat we lessen trekken de afgelopen jaren.”