Onderzoek laat daling Facebook-gebruik onder tieners zien

Amerikaanse tieners hebben in de afgelopen jaren massaal Facebook de rug toegekeerd. Het sociale medium wordt nog door ongeveer een derde van de tieners gebruikt, zegt onderzoeker Pew Research Center. Zeven jaar geleden was dat nog 71 procent, toonde een vergelijkbaar onderzoek van Pew.

TikTok is het populairste sociale netwerk onder tieners. Daar maakt zo’n twee derde van de Amerikaanse pubers gebruik van. Google’s videodienst YouTube is de populairste site bij de Amerikaanse tieners. Maar liefst 95 procent gebruikt die site.

Facebook probeert al jaren om relevant te blijven. De afgelopen jaren is het sociale netwerk in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, steeds meer voor oudere gebruikers interessant gebleken. Jongeren voelen zich meer aangetrokken tot sociale netwerken met plaatjes en korte filmpjes, zoals Instagram, Snapchat en TikTok.

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms kopieert geregeld functies van die diensten en introduceert ze in Facebook en Instagram, dat ook van Meta is. Dat levert echter soms kritiek op van de gebruikers van die diensten die daar niet op zitten te wachten. Bovendien lukt het blijkbaar niet om jongere gebruikers vast te houden.

Lichtpuntje voor Meta is dat Instagram populairder is onder tieners dan Snapchat. Ook zien tieners die dienst nu meer zitten dan zeven jaar geleden tijdens het vorige onderzoek.

Vrijwel alle Amerikaanse tieners geven aan een smartphone te hebben. Bijna de helft stelt continu online te zijn, dat was zeven jaar geleden nog ongeveer een kwart.