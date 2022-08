Problematiek achtergebleven koffers Schiphol houdt aan

De problemen met achtergebleven koffers op Schiphol houden aan. Maar de luchthaven en luchtvaartmaatschappij KLM geven niet precies aan of het probleem nu minder is dan een maand geleden. “Het blijft gewoon heel erg druk, ook bij de koffers”, zegt KLM op vragen hierover. De maatschappij wil geen aantallen noemen omdat er “op dagelijkse basis altijd een aantal koffers achterblijft” en omdat dit er de “ene dag meer en de andere dag minder zijn”.

Schiphol verwees in een eerdere reactie juist naar de luchtvaartmaatschappijen voor die cijfers. “Er wordt constant bagage teruggebracht bij de eigenaar, maar er kunnen ook bagagestukken bijkomen. Wij helpen luchtvaartmaatschappijen en hun afhandelaars de problemen op te lossen. Dat doen we door per afhandelaar mensen van onszelf ter beschikking te stellen om achtergebleven bagage te sorteren en veilig op te slaan”, wilde Schiphol alleen kwijt over de problematiek.

De luchthaven kwam halverwege vorige maand nog wel zelf met cijfers, toen er zo’n 1500 achtergebleven koffers stonden. Een paar weken eerder, op het hoogtepunt van de Schipholdrukte, stonden zo’n 8000 tot 10.000 koffers zonder eigenaar op de luchthaven.

Er zijn meerdere oorzaken voor de kofferproblematiek, zei Schiphol vorige maand. Allereerst speelt de krapte op de arbeidsmarkt de luchthaven parten. Door gebrek aan personeel lukt het minder goed om koffers op tijd aan boord te krijgen.

Ook staan mensen langer dan normaal in de rij en gebeurt het nog wel eens dat een vlucht wordt gemist. Dan moet ook bagage van boord worden gehaald. Soms komen reizigers heel laat aan boord van een vliegtuig, maar zijn de koffers al wel uit het ruim gehaald.