Rabobank en ABN AMRO gaan naar stikstofoverleg Remkes

Rabobank en ABN AMRO gaan in op de uitnodiging die oud-minister Johan Remkes ze heeft gestuurd voor een gesprek over de stikstofcrisis. Vooral Rabobank heeft een grote rol binnen de Nederlandse agrarische sector, waar veel onrust is door de verwachte inkrimping van de veestapel die nodig is om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen.

Namens Rabobank zijn waarschijnlijk bestuursvoorzitter Wiebe Draijer en directielid Kirsten Konst van de partij, meldt een woordvoerster. Kort nadat het kabinet in een brief in grote lijnen de stikstofplannen had gepresenteerd, verklaarde de bank dat boeren die door willen met hun bedrijf meer perspectief moeten krijgen. Ook vreesde Rabobank dat de nadruk te veel op het inkrimpen van de veestapel zou komen te liggen.

Rabobank kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek vanwege zijn rol in de financiering van de landbouw. Verschillende politieke partijen willen dat de financiƫle instelling meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis. De bank verklaarde zelf met gemengde gevoelens terug te kijken op het door Nederland gevoerde landbouwbeleid van schaalvergroting, dat voor een groot deel door Rabobank werd gefinancierd.

ABN AMRO-topman Robert Swaak heeft eveneens een uitnodiging gekregen. Hij laat aan het ANP weten het gesprek aan te zullen gaan, maar wil nog niet vooruitlopen op wat er precies besproken zal worden. Wel benadrukt hij dat ABN AMRO dicht bij klanten staat die met de stikstofproblematiek te maken hebben.

Van de drie Nederlandse grootbanken wil alleen ING wil niet zeggen of het financiƫle concern deelneemt aan het gesprek met Remkes of een uitnodiging daarvoor heeft gekregen. De bank gaat in principe nooit in op vragen over gesprekken met de overheid, aldus een woordvoerder.