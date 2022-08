Schiphol krijgt ook hulp van kantoorpersoneel andere bedrijven

Schiphol krijgt de komende tijd ook hulp van kantoorpersoneel van andere bedrijven om te helpen bij het passagiers- en bagageproces. Bijna honderd medewerkers van onder meer software- en technologiebedrijf Microsoft, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bouwbedrijf BAM sluiten zich aan bij de groep kantoormedewerkers van Schiphol zelf die al op de vloer van de luchthaven ondersteuning bood.

De kantoormedewerkers “zijn te vinden in de terminal om reizigers waar nodig te helpen en vragen te beantwoorden”. De Flamingo’s, zoals de groep heet, staan minstens één keer per week op de vloer en dragen een knalroze hesje. Deze groep, met destijds nog alleen kantoorpersoneel van Schiphol, begon op 1 juli en blijft vooralsnog tot en met 4 september.

“Het is hartverwarmend om te zien dat kantoorpersoneel van onze partners belangeloos in groten getale wil helpen in de terminal”, meldt Patricia Vitalis, een directeur bij Schiphol. “Die hulp pakken we graag met beide handen aan.”

Op Schiphol is het al enige tijd erg druk vanwege personeelstekorten bij de bagageafhandelaars en de beveiliging. Om het beheersbaar te houden werkt Schiphol sinds juli met een maximumaantal reizigers. Zo kunnen in augustus dagelijks maximaal 73.000 vertrekkende passagiers door de security van de luchthaven worden gecontroleerd.