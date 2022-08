Supermarktketen Spar verrast door vertrek Deliveroo

Supermarktketen Spar is verrast door het aangekondigde vertrek van bezorgdienst Deliveroo uit Nederland. Dat bedrijf bezorgt naast maaltijden van restaurants ook boodschappen van Spar-winkels bij klanten thuis. “We lazen het vanmorgen in het nieuws”, laat een woordvoerster weten.

Wat de gevolgen zijn van het vertrek voor Spar is nu nog moeilijk in te schatten. “We gaan dat de komende tijd bekijken en met Deliveroo in gesprek”, aldus de zegsvrouw die aangeeft niet op de zaken vooruit te kunnen lopen.

Op de korte termijn verandert er niets voor klanten. “Onze artikelen zijn gewoon via Deliveroo te bestellen.”