Tata Steel: geen uitnodiging voor gesprek met Remkes

Tata Steel Nederland zegt geen directe uitnodiging te hebben gekregen voor een gesprek volgende week met Johan Remkes, die is aangesteld als bemiddelaar in de stikstofcrisis. Dat is opvallend, want de staalfabrikant is de grootste uitstoter van stikstofoxiden in Nederland.

Remkes voert volgende week woensdag en donderdag gesprekken met verschillende bedrijven en sectororganisaties over het stikstofprobleem. Een woordvoerster van Tata Steel laat weten dat werkgeversorganisatie VNO-NCW mede namens het staalbedrijf het woord voert.

VNO-NCW zegt inderdaad aan te schuiven en namens haar leden het woord te voeren, maar kon nog niet zeggen met welke boodschap de lobby voor het bedrijfsleven komt. In een eerste reactie op de stikstofplannen die het kabinet in juni onthulde, noemden VNO-NCW en MKB-Nederland het goed dat het stikstofprobleem structureel wordt aangepakt. Tegelijkertijd hadden de organisaties liever gezien dat van alle ruimte die vrijkomt door het verlagen van de stikstofuitstoot ook een deel naar “wonen, werk en de energietransitie” gaat, in plaats van alleen naar natuurherstel.

Grote veevoerbedrijven praten volgende week niet met Remkes en bewindslieden van het kabinet. ForFarmers zegt het belangrijk te vinden dat er eerst gesprekken zijn tussen vertegenwoordigers van boeren en de politiek, voordat ketenpartijen zoals veevoerbedrijven met het kabinet in gesprek gaan. Dit omdat boeren het hardst worden geraakt als de veestapel moet inkrimpen om de stikstofuitstoot te verlagen, redeneert een woordvoerster.

Branchegenoot De Heus plaatste vorige week al een statement waarin het bedrijf dezelfde reden geeft om niet in te gaan op Remkes’ uitnodiging. De landbouwco√∂peratie Agrifirm, die ook veevoer verkoopt, meldde aan nieuwssite NU.nl ook niet in gesprek te gaan met Remkes voordat er structureel overleg met boeren is geweest.