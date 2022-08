Toerisme in Duitsland bijna terug op niveau van voor corona

Het toerisme in Duitsland was in juni bijna weer op het niveau van voor de coronapandemie. Het aantal overnachtingen door binnen- en buitenlandse toeristen in Duitsland bedroeg die maand 48,9 miljoen, aldus het Duitse federale statistiekbureau. Dat is 3,4 procent minder dan in juni 2019, voor de uitbraak van de coronacrisis.

In vergelijking met juni vorig jaar steeg het aantal overnachtingen in bijvoorbeeld hotels, pensions en campings met ruim 60 procent. Voor het overgrote deel (42,5 miljoen) ging het om overnachtingen door Duitsers die in eigen land op vakantie gingen. De rest betreft toeristen uit het buitenland. Volgens het statistiekbureau was het aantal overnachtingen van binnenlandse gasten die maand iets hoger dan in juni 2019, terwijl bij buitenlanders nog een daling van 22 procent was te zien.

Over de eerste zes maanden van dit jaar werden 187,6 miljoen overnachtingen bij de oosterburen geboekt. Dat is een toename van 146 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.