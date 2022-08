Wall Street wint flink na inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder andere op het jongste inflatiecijfer. De geldontwaarding in de VS bleek minder dan een maand eerder, vooral als gevolg van dalende brandstofprijzen. Voor voedsel en andere zaken waren Amerikanen nog steeds flink meer geld kwijt in vergelijking met een jaar eerder.

De Federal Reserve is al begonnen met het verhogen van de rente in de VS om de hoge inflatie te bestrijden. Bij de afgelopen twee rentebesluiten werd de rente met stevige stappen van 0,75 procentpunt opgeschroefd. Nu de inflatie wat is afgekoeld zou de Fed bij het volgende rentebesluit in september mogelijk de rente wat minder sterk kunnen verhogen.

De Dow-Jonesindex ging met een winst van 1,6 procent de handel uit op 33.309,51 punten. De brede S&P 500 steeg 2,1 procent tot 4210,24 punten en techgraadmeter Nasdaq won 2,9 procent tot 12.854,80 punten.

Tesla won krap 4 procent. Topman Elon Musk heeft voor bijna 7 miljard dollar aan aandelen van de fabrikant van elektrische auto’s verkocht om genoeg geld te hebben om Twitter te kunnen overnemen. Zo bereidt de rijkste man ter wereld zich voor op een mogelijk verplichte koop van het socialenetwerkbedrijf. Musk zag onlangs af van de aankoop van Twitter, maar de berichtendienst wil de deal via de rechter afdwingen. Het aandeel Twitter steeg 3,7 procent.

Apple won op zijn beurt 2,6 procent, geholpen door meevallende cijfers van het Taiwanese TSMC. De grootste chipfabrikant ter wereld zette in juli bijna 50 procent meer om op jaarbasis geholpen door de aanhoudend sterke vraag naar halfgeleiders. TSMC is de belangrijkste chipleverancier van iPhonemaker Apple. Daarnaast zag het Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn, dat de iPhones voor Apple maakt, de winst in het afgelopen kwartaal stijgen. Sinds het dieptepunt medio juni is Apple op de beurs zo’n 30 procent meer waard geworden.

Coinbase won 7,4 procent, ondanks tegenvallende cijfers. De cryptobeurs leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht door de waardedaling van digitale munten als bitcoin. Ook de omzet viel tegen.

Mediaconcern Fox won 3,3 procent ondanks tegenvallende resultaten. Entertainmentconcern Walt Disney, dat na de slotbel met resultaten komt, steeg ruim 4 procent.

De euro was 1,0301 dollar waard, tegen 1,0331 dollar eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 91,60 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 97,06 dollar per vat.