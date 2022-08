Windmolenfabrikant Vestas lijdt verlies door leveringsproblemen

Vestas, de grootste windmolenfabrikant ter wereld, heeft in het tweede kwartaal een verlies geleden. Het Deense bedrijf blijft kampen met problemen in de toeleveringsketen die zorgen voor vertragingen van projecten. Ook heeft Vestas last van hogere prijzen van materialen en grondstoffen, waardoor het bedrijf meer kosten moet maken om windmolens te bouwen en de winstmarge onder druk staat.

De omzet van het bedrijf daalde afgelopen kwartaal met 6,5 procent tot 3,3 miljard euro. Door de hogere kosten bleef onder de streep een nettoverlies over van 119 miljoen euro. Het verlies viel hoger uit dan kenners hadden verwacht. Ook de omzet viel tegen. In dezelfde periode een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 83 miljoen euro op een omzet van 3,5 miljard euro.

“De eerste helft van 2022 werd gekenmerkt door geopolitieke onzekerheid en verstoringen van de toeleveringsketen die hebben geleid tot hogere kosten en een energiecrisis hebben veroorzaakt”, zei topman Henrik Andersen. Voor het hele jaar houdt Vestas wel vast aan zijn verwachting van een omzet tussen 14,5 miljard en 16 miljard euro. De brutowinstmarge zal daarbij uitkomen tussen 5 procent negatief en nul procent.