ABN AMRO lijdt nederlaag bij Kifid over rente-op-rentekwestie

ABN AMRO heeft bij klachteninstituut Kifid een nederlaag geleden in een zaak over te veel betaalde rentes door klanten die daarvoor een vergoeding moeten krijgen. Volgens de Commissie van Beroep van Kifid moet de bank bij het berekenen van de compensatie ook rekening houden met rente over rente. Claimorganisatie Geldbelangen denkt dat de uitspraak de bank nog eens 170 miljoen euro kan kosten.

In de kwestie gaat het om klanten die een doorlopende lening hadden met een variabele rente. ABN AMRO volgde, net als andere banken zoals ING en Rabobank, met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Kifid oordeelde eerder al dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. De vergoeding kan zomaar honderden euro’s per klant betekenen.

De bank hoefde van de Geschillencommissie aanvankelijk niet de rente op rente te vergoeden. Iets wat andere banken in soortgelijke gevallen wel deden in hun compensatieregeling. Maar Geldbelangen liet het daar niet bij zitten. De Commissie van Beroep bij het klachteninstituut geeft de organisatie nu gelijk. De bank zal met terugwerkende kracht alsnog de te veel betaalde rente in zijn berekeningen moeten opnemen.

ABN AMRO had tot nu toe 340 miljoen euro opzijgezet voor de compensatieregeling. Dat bedrag zal volgens Geldbelangen sowieso flink omhoog moeten. De uitspraak zou ook nog gevolgen kunnen hebben voor ING en andere banken, geeft voorzitter Rob Goedhart van de claimorganisatie aan. Maar dat kan hij nog niet met berekeningen ondersteunen. Alleen Rabobank zou tot nu toe in zijn compensatieregeling rekening hebben gehouden met rente op rente.

“Het was echt belachelijk dat banken als ABN Amro en ING, daarbij gesteund door de Consumentenbond, het heel normaal vonden dat als een klant in maart 2009 20 euro te veel betaald had hij nu alleen die 20 euro terug zou krijgen”, zegt Goedhart. Zelfs een “nitwit” zou volgens hem snappen dat dat méér moet zijn. “En het was ook belachelijk dat de Geschillencommissie daarin meeging.”

Een woordvoerder van ABN AMRO kan nog nog geen inhoudelijke reactie geven. De bank wil de uitspraak komende tijd eerst uitvoerig bestuderen. De Consumentenbond geeft aan “blij” te zijn met de woorden van de beroepscommissie. In de onderhandelingen met banken over de compensatie had de bond zich naar eigen zeggen ook hard gemaakt voor de rente-op-rentekwestie, maar de meeste banken wilden daar toen niet in mee gaan. De bond rekent erop dat de andere banken na deze uitspraak ook met extra geld over de brug zullen komen.