Afkoelende inflatie VS zet ook beurzen Azië op winst

Dat de inflatie in de Verenigde Staten over zijn hoogtepunt heen lijkt, zorgt ook op de aandelenbeurzen in Azië voor winsten. In onder andere Hongkong, Shanghai, Seoul en Sydney stonden de graadmeters op winst. Op de markten wordt er rekening mee gehouden dat de Amerikaanse Federal Reserve terughoudender wordt met het verhogen van de rente nu de geldontwaarding minder lijkt te worden.

De beurs in Hongkong noteerde tussentijds 1,8 procent hoger, terwijl in Shanghai een koerswinst van 1,2 procent op de borden stond. In Shenzhen noteerde de leidende graadmeter 1,5 procent hoger. De All Ordinaries in Sydney won 0,9 procent en in Seoul stond de Kospi 1,3 procent in de plus. De beurs in Tokio bleef vanwege een feestdag gesloten.

Bij de bedrijven was er onder meer aandacht voor Alibaba dat in Hongkong 1,4 procent won. Het Japanse SoftBank maakte bekend zijn belang in het Chinese techconcern terug te schroeven.

Verder won het Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn in Taipei 2,3 procent na cijfers. Foxconn, dat voluit Hon Hai Precision Industry heet, is de belangrijkste producent van iPhones voor Apple. Het concern profiteerde de laatste tijd van een sterke vraag naar zijn geassembleerde smartphones en cloudproducten.

In Singapore ging de Straits Times Index 0,4 procent vooruit. De economie van Singapore is in het tweede kwartaal met 0,2 procent gekrompen, terwijl de overheid eerder had gerekend op stagnatie. De groeiverwachtingen voor de stadstaat voor het hele jaar werden neerwaarts bijgesteld.