Disney schiet omhoog op Wall Street na sterke resultaten

Het aandeel Disney is donderdag ruim 8 procent omhooggeschoten na de opening van de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de sterke resultaten van het Amerikaanse entertainmentconcern. Vooral de sterke aanwas van nieuwe kijkers voor streamingdienst Disney+ viel goed na eerdere tegenvallende cijfers van concurrent Netflix. Disney boekte verder meer omzet en winst dan verwacht en kondigde aan de prijzen voor Disney+ te verhogen.

Daarnaast kauwde Wall Street nog na op het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer dat woensdag al voor opluchting zorgde. De consumentenprijzen in de VS stegen in juli minder sterk dan een maand eerder, vooral als gevolg van dalende brandstofprijzen. Nu de inflatie wat is afgekoeld hopen beleggers dat de Federal Reserve de rente minder agressief zal gaan verhogen. Ook bleek donderdag dat de prijzen die producenten rekenen voor hun producten in juli zijn gedaald ten opzichte van een maand eerder.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent op 33.517 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,6 procent tot 4233 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent tot 12.925 punten. Woensdag steeg de techgraadmeter al 2,9 procent.

Six Flags kelderde 20 procent. Terwijl Disney goede zaken deed met zijn attractieparken vielen de resultaten van concurrent Six Flags flink tegen. Het bedrijf zag het aantal bezoekers met 22 procent dalen. Topman Selim Bassoul sprak van een overgangsjaar waarin het bedrijf zijn entreeprijzen heeft verhoogd.

Sonos raakte ruim een vijfde aan waarde kwijt na tegenvallende resultaten. De maker van draadloze luidsprekers verlaagde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar en kondigde het vertrek aan van financieel directeur Brittany Bagley. Ook de datingapp Bumble werd negatiever over dit jaar vanwege de duurdere dollar en de hoge inflatie. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal wel meer omzet maar het aandeel zakte desondanks 0,7 procent.

Canada Goose won 8,1 procent. Het dure outdoorkledingmerk heeft weinig last van de hoge inflatie en zag meer omzet dan verwacht. Gezondheidsdienstenbedrijf Cardinal Health zakte 1,8 procent na gemengde resultaten. Het bedrijf boekte meer winst dan verwacht, maar de omzet viel wat tegen. Het concern liet tevens weten dat topman Mike Kaufmann per 1 september vertrekt. Hij wordt opgevolgd door financieel directeur Jason Hollar.