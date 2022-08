Disney wint op terughoudend Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen de handel uitgegaan. Eerder op de dag was de stemming nog goed na signalen dat de inflatie in de Verenigde Staten mogelijk over zijn piek heen is, waardoor de Federal Reserve de rente mogelijk minder fors verhoogt. Disney won aan waarde na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Na meevallende inflatiecijfers op woensdag zorgden overheidscijfers over de producentenprijzen voor optimisme over afvlakkende prijsstijgingen. De prijzen die Amerikaanse fabrikanten voor hun producten vragen zijn in juli gedaald ten opzichte van juni, terwijl economen in doorsnee op een stijging rekenden. Toch ebde optimisme over een mogelijk minder voortvarende aanpak van de Fed om de inflatie in te dammen weg. Analisten waarschuwden dat voorzichtigheid nog altijd gepast is op de aandelenbeurzen, omdat er nog veel tegenstrijdige signalen zouden zijn over de economie en inflatie.

Vooral techaandelen stonden onder druk. De Nasdaq zakte 0,6 procent tot 12.779,91 punten. De Dow-Jonesindex won nog wel 0,1 procent tot 33.336,67 punten en de brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 4207,27 punten.

Disney won 4,7 procent. Het entertainmentconcern maakte goede sier met een sterke aanwas van nieuwe kijkers voor streamingdienst Disney+. Disney boekte verder meer omzet en winst dan verwacht en kondigde aan de prijzen voor Disney+ te verhogen.

Six Flags kelderde ruim 18 procent. Terwijl Disney goede zaken deed met zijn attractieparken vielen de resultaten van concurrent Six Flags flink tegen. Het bedrijf zag het aantal bezoekers met 22 procent dalen.

Robinhood verspeelde een eerdere winst en eindigde met een min van 0,7 procent. Het Amerikaanse bedrijf achter de gelijknamige beleggingsapp moet zich in de rechtszaal verantwoorden voor beperkingen die het klanten begin 2021 oplegde bij de handel in bepaalde aandelen, oordeelde een rechter in Miami. Boze beleggers noemen die ingreep tijdens de zogeheten Reddit-rally marktmanipulatie en hebben een collectieve rechtszaak aangespannen.

Sonos raakte bijna een kwart aan beurswaarde kwijt na tegenvallende resultaten. De maker van draadloze luidsprekers verlaagde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar en kondigde het vertrek aan van financieel directeur Brittany Bagley.

Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent meer waard op 94,28 dollar. Brentolie steeg 2,3 procent in waarde tot 99,63 dollar per vat. De euro was 1,0319 dollar waard, tegenover 1,0338 dollar bij het slot van de Europese beurzen.