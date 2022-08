Februaristorm drukt resultaat verzekeraar NN Group

De storm die in februari over Nederland raasde heeft het resultaat van verzekeraar NN Group geraakt. Het concern meldt in een handelsbericht over het eerste halfjaar een operationeel resultaat van 983 miljoen euro. Dat was minder dan de 1,1 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder.

De storm leidde tot een schadepost van 86 miljoen euro. Het nettoresultaat van de verzekeraar viel ondanks de extra kosten hoger uit. Dat kwam vooral door de verkoop van het onderdeel NN IP aan Goldman Sachs afgelopen voorjaar. NN sloot de eerste zes maanden van het jaar met een winst van ruim 2 miljard euro, tegen 1,4 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Topman David Knibbe zegt in een toelichting dat NN goed op schema ligt om de financiƫle en andere strategische doelstellingen te realiseren. Dit ondanks de geopolitieke onrust en de daaruit voortvloeiende macro-economische effecten zoals de sterk gestegen inflatie.