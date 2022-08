IEA ziet meer vraag naar olie door industrie om hoge gasprijzen

De vraag naar olie valt dit jaar hoger uit, omdat de industrie en energiebedrijven meer olie gebruiken. Door de hoge gasprijzen kiezen zij voor andere brandstoffen om hun productie op peil te houden, stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuwe prognose.

De olievraag zal dit jaar 2,1 miljoen vaten per dag hoger uitvallen dan een jaar eerder. Dat zijn dagelijks 380.000 vaten meer dan in een eerdere schatting. De extra vraag komt voor het grootste deel uit Europa, dat minder afhankelijk wil worden van Russisch gas, en uit het Midden-Oosten. Daar speelt vooral mee dat er hittegolven zijn en dus de vraag naar energie voor bijvoorbeeld airconditioners harder stijgt.

Ondanks de extra vraag verwacht het IEA niet dat er olietekorten ontstaan. De vooruitzichten wijzen erop dat de olievoorraden de rest van het jaar met gemiddeld 900.000 vaten per dag toenemen. Dat komt onder meer omdat de Russische olieproductie hoger is gebleven dan verwacht werd nadat het Westen het land diverse sancties had opgelegd na de inval in Oekraïne. Ook geven verschillende overheden olie vrij uit de strategische voorraden.

Desondanks kan de Russische olieproductie toch weer wat verder inzakken als er meer sancties komen. De IEA schat dat er begin volgend jaar een daling van 20 procent komt als een importverbod in de Europese Unie op 5 december van kracht wordt. Al vanaf volgende maand kan die productieafname inzetten, omdat Rusland dan minder olie naar raffinaderijen zal sturen.

Van de OPEC-landen hoeft dan weinig te worden verwacht om die tekorten op te vangen, omdat de landen die daarin verenigd zijn niet veel capaciteit meer hebben om de olieproductie te verhogen.