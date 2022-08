ING: flinke daling huizenprijzen vooralsnog minder waarschijnlijk

Het is op dit moment waarschijnlijker dat de huizenprijzen stabiliseren dan dat de prijzen komende tijd flink omlaag gaan. Dat schrijven economen van ING in een nieuw rapport over de woningmarkt.

Volgens de bank lagen de prijzen van verkochte woningen in juni gemiddeld nog maar 0,1 procent hoger dan een maand eerder, als voor seizoenseffecten wordt gecorrigeerd. Dat zien de kenners als nieuw teken van afkoeling van de markt. Er zijn inmiddels meer tekenen die op afkoeling duiden, zeggen ze.

Zo waren er in de eerste helft van het jaar bijna een kwart minder woningverkopen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het huizenaanbod neemt daarnaast juist toe. In het tweede kwartaal werden flink meer woningen te koop gezet. Dit laatste zou erop wijzen dat doorstromers meer haast voelen hun woning van de hand te doen, mogelijk uit vrees voor een daling van de huizenprijzen.

De ontwikkelingen zouden niet onverwachts zijn, maar alles te maken hebben met de oplopende hypotheekrentes. Daardoor neemt het bedrag dat veel mensen maximaal kunnen lenen met tienduizenden euro’s af en kunnen iemands maandlasten voor de hypotheek hoger uitpakken. Eerder schreven de deskundigen van ING al dat de verder oplopende rente een daling van de huizenprijs realistischer zou maken.

Maar de afgelopen weken lijken de hypotheekrentes weer wat te stabiliseren en zijn de rentes op de financiĆ«le markten zelfs gedaald. “Vooruitkijkend verwachten we dat de rentes in 2023 rondom hun huidige niveaus stabiliseren, vanwege lagere economische groeiverwachtingen”, aldus de economen van ING.

Ze gaan er ook van uit dat de werkloosheid in Nederland maar beperkt zal oplopen, ondanks dat de economie komende tijd mogelijk lichte krimp zal laten zien. “En hoewel hogere rentes en lagere economische groei de vraag op de woningmarkt zullen temperen betekent dit na een periode van oververhitting niet per definitie een huizenprijsdaling.”

Ook volgens de laatste ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB) hoeven huizenzoekers er voorlopig niet op te rekenen dat de huizenprijzen gaan dalen. “Er zijn simpelweg te weinig huizen. Dat is niet zomaar weg”, verklaarde DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen in juni. Hij gaf aan dat de prijzen komende jaren naar verwachting blijven oplopen, al pakt de stijging waarschijnlijk niet meer zo sterk uit als voorheen.