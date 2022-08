Oplopende zorgkosten drukken resultaat Achmea

Verzekeraar Achmea merkt dat de zorgkosten weer oplopen nu de coronapandemie op zijn retour lijkt. Daardoor is de zorg weer volledig opgestart en moet er meer worden uitgekeerd. Daarbij krijgt Achmea ook geen bijdrage meer uit de catastroferegeling voor corona.

Het bedrijf achter merken als Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis zegt dat de druk op de zorg onverminderd hoog is nu de corona-achterstanden in de zorg moeten worden ingelopen. Daarbij speelt ook de personeelskrapte de sector parten.

Achmea sloot het eerste halfjaar af met een resultaat van 115 miljoen euro. Dat was fors minder dan de 362 miljoen euro die in dezelfde periode een jaar eerder resteerde. Het concern, naar eigen zeggen de grootste verzekeraar van Nederland, haalde minder geld op met zijn beleggingen. Ook schade als gevolg van extreem weer drukt steeds vaker op het resultaat.

Zo zorgden de storm die Nederland in februari teisterde voor een schadepost van ruim 100 miljoen euro voor Achmea. Volgens het bedrijf ging het om meer dan 80.000 stormschades die het concern moest afwikkelen.

Topvrouw Bianca Tetteroo benadrukt in een toelichting dat het resultaat voornamelijk door externe factoren is gedaald. Het concern met meer dan 10 miljoen verzekerden lukte het bijvoorbeeld wel om verder te groeien met zijn schade- en zorgverzekeringen.

Dat de inflatie de laatste tijd flink is opgelopen drukte volgens Tetteroo in de voorbije periode nog niet op de vraag naar polissen. Ook merkt Achmea nog niet dat klanten massaal hun verzekeringspremie niet meer kunnen betalen nu het leven over de gehele linie duurder is geworden. Het concern heeft dan ook nog geen voorziening opgenomen voor mogelijke wanbetalingen.

Hoewel Tetteroo de hoge inflatie een “onzekere factor” noemt, zijn de effecten die de verzekeraar hierdoor kan voelen niet allemaal negatief. Enerzijds zou de inflatie de kosten kunnen doen oplopen, maar aan de andere kant valt er dan ook meer te verzekeren. Als mensen bijvoorbeeld een duurdere auto kopen moeten ze ook een hoger bedrag verzekeren, legt Tetteroo uit. Dat effect van die hogere verzekerde waarde speelde afgelopen maanden volgens haar nog niet echt een rol bij de groei met verzekeringen.