Rechtszaak tegen beleggingsapp Robinhood om vermeende manipulatie

Het bedrijf achter de Amerikaanse beleggingsapp Robinhood moet zich in de rechtszaal verantwoorden voor beperkingen die het platform begin 2021 oplegde aan klanten. Boze beleggers vinden dat dit neerkwam op marktmanipulatie en spanden een collectieve rechtszaak aan. Een rechter in Miami heeft nu geoordeeld dat bepaalde grieven inderdaad behandeld moeten worden.

In januari 2021 maakten bepaalde aandelen op de beurs zulke bizarre koerssprongen dat particuliere beleggers van bepaalde bedrijven alleen nog maar aandelen mochten verkopen in plaats van bijkopen. Het ging onder andere om aandelen van gamewinkelketen GameStop en elektronicafabrikant BlackBerry.

Een deel van die extreme stijgingen hield verband met groepen hobbybeleggers die elkaar op het sociale medium Reddit aanmoedigden om geld te steken in op het oog onaantrekkelijke aandelen. Daarmee zouden ze speculanten op een koersdaling, zogeheten shortsellers, een hak hebben willen zetten. Zij leden enorme verliezen door massale aandelenaankopen.

Een populaire app voor al die transacties was Robinhood. Maar op het toppunt van de ‘Reddit-rally’ deelde het bedrijf mee dat de hevige koersbewegingen voor problemen zorgden en dat het niet meer mogelijk was posities in bijvoorbeeld GameStop uit te breiden. De financiĆ«le armslag om alle opties en aandelenopties te dekken was er niet.

Beleggers die Robinhood hebben aangeklaagd, vinden dat die ingreep het aanbod van die aandelen kunstmatig vergrootte en de waarde dus onder druk zette. De rechter vindt dat die klachten serieus genoeg zijn voor een rechtszaak.