Resultaten verzekeraars Aegon en NN Group centraal op Damrak

De verzekeraars Aegon en NN Group staan donderdag in de belangstelling op de Amsterdamse beurs na publicatie van de resultaten. Aegon leed in het tweede kwartaal een verlies van 365 miljoen euro. De onderneming kampte vooral met stijgende herverzekeringspremies in de Verenigde Staten. Volgens topman Lard Friese gaat het om een eenmalige last en hij benadrukt dat het bedrijf ondanks de turbulente tijden goed heeft gepresteerd.

NN had in de eerste jaarhelft last van de februaristorm die over Nederland raasde. De storm leidde tot een schadepost van 86 miljoen euro. Het nettoresultaat van de verzekeraar viel ondanks de extra kosten hoger uit. Dat kwam vooral door de verkoop van het onderdeel NN IP aan Goldman Sachs afgelopen voorjaar. NN boekte in de eerste zes maanden van het jaar een winst van ruim 2 miljard euro, tegen 1,4 miljard euro een jaar eerder.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen. Buiten het Damrak gaven onder meer grote Duitse bedrijven als Deutsche Telekom, Thyssenkrupp en Siemens een kijkje in de boeken. De aandelenmarkten in Aziƫ gingen donderdag stevig omhoog in navolging van de forse koerswinsten op Wall Street.

Ook ForFarmers kwam met cijfers. De diervoederproducent verkocht minder veevoer maar zag de omzet wel stijgen. Volgens topman Chris Deen konden de kostenstijgingen in de loop van het tweede kwartaal grotendeels worden doorberekend. Met betrekking tot de stikstofcrisis in Nederland roept het bedrijf de politiek op ruimte te bieden voor een gesprek, waarin alles bespreekbaar is.

Fastned en Ebusco openden eveneens de boeken. De uitbater van laadstations Fastned zag zijn laadomzet in de eerste jaarhelft bijna verdrievoudigen ten opzichte van vorig jaar. Die stijging is onder meer te danken aan de toenemende vraag naar laden, nu meer mensen in elektrische auto’s rijden. De producent van elektrische bussen Ebusco zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen en handhaafde de omzetverwachting voor het hele jaar.

Het aandeel Shell noteert ex dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. Het olie- en gasconcern liet daarnaast weten plannen te hebben voor de overname van vier zonneparken in het Verenigd Koninkrijk.

De euro was 1,0287 dollar waard, tegen 1,0331 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 91,79 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 97,32 dollar per vat.