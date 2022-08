Schiphol houdt rekening met hitte, rijen vooralsnog binnen

Reizigers die donderdag vertrekken vanaf Schiphol hoeven vooralsnog niet buiten in de rij te staan. Volgens een woordvoerder staan alle vertrekkende passagiers binnen. “De rijen lopen goed door.”

Voor vandaag houdt de luchthaven rekening met de hitte. Volgens de zegsvrouw wordt de temperatuur continu gemonitord. De terminals worden gekoeld, evenals de tenten buiten, mochten daar reizigers in de rij staan. Ook zullen luchthavenmedewerkers water en ijsjes uitdelen.

Schiphol verwacht donderdag ruim 56.000 vertrekkende passagiers te verwelkomen. In totaal reizen die dag 180.000 mensen via de luchthaven, verdeeld over ruim 1200 vluchten. In de aankomsthal verwacht Schiphol een “piekdag” met een langere rij voor de paspoortcontrole en bij de bagagebanden.