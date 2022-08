Vertrek uit Rusland raakt resultaten Rabobank

Rabobanks beslissing om zich volledig terug te trekken uit Rusland drukt op de resultaten van de bank. Daarnaast merkt het financiële concern dat het economische tij door de oorlog in Oekraïne en de flink opgelopen voedsel- en energieprijzen is omgeslagen. Daardoor ging er in de eerste helft van het jaar een beduidend lagere winst in de boeken.

Onder de streep bleef bijna 1,6 miljard euro winst over, waar een jaar terug nog een kleine 2,2 miljard euro in de boeken ging. De invloed van de oorlog was vooral zichtbaar in de kredietvoorzieningen, voornamelijk vanwege de beslissing om Rusland de rug toe te keren. Daardoor moest geld opzij worden gezet, al viel er ook weer geld vrij dat eerder was weggezet tijdens de coronapandemie. Netto ging er 42 miljoen euro naar de stroppenpot.

Rabobank had relatief kleine zakelijke belangen in Rusland en was er vooral met dochterbedrijf DLL actief. Dat bedrijf houdt zich vooral bezig met lease- en financieringscontracten voor landbouwmachines. De Russische activiteiten waren in maart goed voor ongeveer 300 miljoen euro aan lopende contracten.

In de eerste helft van vorig jaar, waarmee wordt vergeleken, voerde het coöperatieve concern zijn winst juist nog stevig op. De bank profiteerde destijds flink van het economisch herstel. Ook kon het toen al weer over een behoorlijk deel van het geld beschikken dat eerder apart werd gezet vanwege het risico dat leningen nooit meer werden terugbetaald. Dat ging toen om een nettobedrag van 274 miljoen euro.

Rabobank profiteerde de voorbije maanden wel van het oplopen van de rente. Dit leidde ook tot betere marges op spaargeld. Maar als het gaat om kredieten in Nederland dan was de margedruk nog wel voelbaar. Verder gingen de inkomsten uit provisies en commissies omhoog. Maar daartegenover stond dat de volatiele economische omstandigheden een negatief effect hadden op de waardering van aandelenbelangen. In de eerste helft van vorig jaar droegen deze belangen nog positief bij aan de resultaten.