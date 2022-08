Verzekeraar Aegon grote winnaar op Damrak na kwartaalcijfers

Verzekeraar Aegon is donderdag een stuk meer waard geworden op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers reageerden verheugd op de prognoses van het financiële concern, dat meer kapitaal verwacht te genereren dan eerder aangegeven en op een hogere vrije kasstroom rekent. De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde met een bescheiden winst.

Aegon moest over het afgelopen kwartaal wel een miljoenenverlies in de boeken zetten door een tegenvaller op de Amerikaanse markt. Desondanks eindigde het bedrijf bijna 9 procent hoger en was de sterkste stijger in de AEX.

Branchegenoot NN eindigde bij de hoofdfondsen juist onderaan met een verlies van 5,5 procent. Het operationele resultaat daalde het afgelopen halfjaar vergeleken met dezelfde periode in 2021, mede door een schadepost van 86 miljoen euro als gevolg van een grote storm in februari dit jaar.

De AEX zelf eindigde 0,2 procent hoger op 725,79 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 974,27 punten. De beurs in Parijs ging 0,3 omhoog terwijl Londen en Frankfurt tot 0,5 procent verloren.

Een andere opvallende winnaar was laadpalenbedrijf Fastned, dat ruim 11 procent omhoog schoot. De omzet van de uitbater van laadstations voor elektrische auto’s was het afgelopen halfjaar drie keer zo hoog als een jaar eerder. Analisten reageerden vooral positief op betere brutomarges van het bedrijf, dat nog wel verlies lijdt.

De olieprijzen stegen wat na berichten van het Internationaal Energie Agentschap. Die organisatie verwacht dat de vraag naar olie toeneemt bij industriebedrijven door de hoge gasprijzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent in prijs tot 93,38 dollar per vat en Brentolie werd ook 1,6 procent duurder op 98,72 dollar per vat. Olie- en gasconcern Shell won 1,8 procent.

In Frankfurt daalde Siemens 0,7 procent. Het Duitse industrieconcern leed afgelopen kwartaal voor het eerst in bijna twaalf jaar verlies en verlaagde de winstverwachting voor het hele jaar. Ook het industriële conglomeraat Thyssenkrupp (min 0,1 procent) schroefde de winstverwachting terug. Deutsche Telekom verhoogde daarentegen opnieuw de winstverwachting en werd 0,4 procent hoger gezet.

De euro was 1,0338 dollar waard, tegen 1,0331 dollar een dag eerder.