Europese beleggers trekken zich op aan afkoelende inflatie in VS

De Europese beurzen zijn overwegend met winsten het weekend in gegaan. De aandelenmarkten leken zich op te trekken aan de afkoelende inflatie in de Verenigde Staten. Beleggers deden het verder rustig aan, nu het kwartaalcijferseizoen bijna ten einde loopt.

Nieuwe cijfers over de Amerikaans inflatie wakkerden eerder deze week de hoop aan dat de Federal Reserve de rente minder fors hoeft te verhogen. Analisten waarschuwen echter dat voorzichtigheid nog altijd geboden is, omdat er veel tegenstrijdige signalen zijn over de economie en inflatie. Verder reageerde de markt op een meevallende krimp van de Britse economie in het tweede kwartaal.

De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen vrijdag tot 0,7 procent. In Amsterdam ging de MidKap, de index voor de middelgrote fondsen, verder met 0,5 procent omhoog tot 979,38 punten. De AEX-index aan het Damrak bleef wel steken rond de slotstand van een dag eerder, op 725,76 punten.

Dat laatste kwam onder meer doordat supermarktconcern Ahold Delhaize ex dividend noteerde. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. Daardoor ging de beurswaarde van het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn bijna 3 procent omlaag.

NN Group zakte 0,5 procent. De verzekeraar leverde een dag eerder al 5,5 procent in na tegenvallende resultaten. Aegon was juist opnieuw een sterke stijger in de hoofdindex. De verzekeraar won donderdag al bijna 9 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en kreeg er nog eens bijna 1 procent bij na een verhoging van het koersdoel door analisten van Berenberg.

Chipfondsen ASML en Besi hoorden eveneens bij de winnaars met plussen tot 0,8 procent, al leverde branchegenoot ASMI wel 0,3 procent in. Apple heeft naar verluidt zijn leveranciers gevraagd minstens evenveel iPhones te produceren als vorig jaar. Het Amerikaanse techconcern lijkt daarmee te rekenen op een aanhoudend sterke vraag naar zijn smartphones, ondanks dat de consumentenuitgaven onder druk staan door de hoge inflatie.

Elders in Europa trok Novartis de aandacht. De Zwitserse farmaceut daalde meer dan 1 procent na berichten dat twee kinderen zijn overleden aan acuut leverfalen na behandeling met Novartis’ gentherapie-medicijn Zolgensma.

De euro was 1,0257 dollar waard, tegen 1,0338 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 92,73 dollar per vat. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 98,38 dollar per vat.