Farmaceut J&J stopt wereldwijde verkoop omstreden babypoeder

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) stopt volgend jaar met de wereldwijde verkoop van babypoeder met talk dat kankerverwekkend zou zijn. Het bedrijf wil zich enkel richten op babypoeder op basis van maïszetmeel, dat al in verschillende landen verkrijgbaar is.

J&J is verwikkeld in zo’n 40.000 rechtszaken vanwege klachten over talkpoeder, waarin asbest zou zitten. In de loop der jaren zouden duizenden vrouwen daardoor eierstok- of asbestkanker hebben opgelopen. J&J beweert dat het talkpoeder niet schadelijk is. Volgens het bedrijf is de keuze voor babypoeders met maïszetmeel dan ook genomen om groei van J&J op de lange termijn veilig te stellen.

Het talkpoeder leverde het medisch bedrijf in de afgelopen jaren al eerder veroordelingen op waarbij het miljarden dollars aan schadevergoedingen moet betalen.