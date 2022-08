Maker fitnessapparatuur Peloton maakt koerssprong op Wall Street

Maker van slimme fitnessapparatuur Peloton heeft vrijdag een koerssprong van bijna 14 procent gemaakt op Wall Street op een verder vrij rustige beursdag. De Amerikaanse onderneming kondigde aan bijna 800 banen te schrappen, veel van zijn speciale winkelshowrooms te sluiten en zijn prijzen te verhogen.

Peloton hoopt met de maatregelen een ommekeer teweeg te brengen bij het bedrijf dat aan het begin van de coronapandemie nog erg goed liep, maar waar daarna een beetje de klad in de zaken is gekomen. “We moeten ervoor zorgen dat onze inkomsten stoppen met krimpen en weer gaan groeien”, verklaarde topman Barry McCarthy.

Het gaat om de meest rigoureuze ingreep sinds hij eerder dit jaar aan het roer van het bedrijf kwam te staan. Onlangs werd er ook al een grote ontslagronde aangekondigd bij Peloton in Taiwan. En de voorganger van McCarthy als topman, John Foley, kondigde in februari al het ontslag van bijna 3000 medewerkers aan.

Op de aandelenbeurzen in New York was het beeld over de gehele linie positief. Beleggers konden nog nakauwen op de inflatiecijfers van eerder in de week. Die wakkerden de hoop aan dat de Federal Reserve de rente minder fors hoeft te verhogen.

De Dow-Jonesindex ging met een plus van 1,3 procent het weekend in op 33.761,05 punten. De brede S&P 500 won 1,7 procent tot 4280,15 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 2,1 procent tot 13.047,19 punten. Voor de S&P 500 en de Nasdaq was het de vierde winstweek op rij. De drukke periode waarin veel bedrijven met kwartaalcijfers komen, is inmiddels bijna ten einde.

Chinese bedrijven met beursnoteringen in New York stonden wel onder druk. De koersdalingen volgden op de aankondigingen van een aantal grote Chinese staatsbedrijven hun noteringen op Wall Street te schrappen. Zo verloren verzekeraar China Life Insurance, de olie- en chemiebedrijven PetroChina, China Petroleum & Chemical, Sinopec Shanghai Petrochemical en Aluminium Corp of China tot bijna 2 procent.

Apple won juist ruim 2 procent. Het Amerikaanse techconcern heeft naar verluidt zijn leveranciers gevraagd minstens evenveel iPhones te produceren als vorig jaar. Apple lijkt daarmee te rekenen op een aanhoudende sterke vraag naar zijn smartphones, ondanks dat de consumentenuitgaven onder druk staan door de hoge inflatie.

De euro was 1,0259 dollar waard, tegen 1,0257 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent goedkoper op 91,95 dollar per vat. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 97,98 dollar per vat.