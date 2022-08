Mercedes-Benz partner bij bouw grote accufabriek in Hongarije

Het Duitse automerk Mercedes-Benz doet mee aan de bouw van een grote fabriek voor accu’s voor elektrische auto’s in Hongarije. Die fabriek wordt gebouwd door het Chinese Contemporary Amperex Technology CATL). Daarmee is een investering gemoeid van 7,3 miljard euro.

De fabriek komt te staan bij de oostelijk gelegen stad Debrecen en zal batterijen gaan leveren aan de fabriek van Mercedes-Benz in Hongarije. Ook moet worden geleverd aan fabrieken van BMW, Volkswagen en Stellantis, het moederconcern van merken als Fiat, Opel, Citro├źn en Peugeot.

Het is de grootste buitenlandse investering in Hongarije ooit. De batterijfabriek die gaat draaien op duurzame energie moet werk gaan bieden aan 9000 werknemers. Wanneer de productie gaat beginnen is nog niet bekend. Het moet de grootste fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s van Europa gaan worden.

CATL levert ook batterijen aan Tesla. Het Chinese bedrijf is ’s werelds grootste leverancier van accu’s voor elektrisch aangedreven auto’s.