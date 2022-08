Nederlandse bedrijven zien kansen door klimaatwet president Biden

Nederlandse bedrijven die actief zijn in de hernieuwbare energie verwachten opdrachten te krijgen dankzij de nieuwe klimaatwet van de Amerikaanse president Joe Biden. Dat zeggen bedrijven zoals elektrische bussenbouwer Ebusco, ingenieursbureau Arcadis en SIF, bouwer van funderingen voor windmolenparken, zogeheten monopiles.

Het wetgevingspakket omvat in totaal 430 miljard dollar. Tot 2030 is zo’n 370 miljard dollar daarvan beschikbaar voor investeringen in het klimaat. Naar verwachting wordt de wet vrijdag goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden in Washington.

Arcadis, dat al ingenieurs- en advieswerk in de VS verricht, ziet meer kansen voor bijvoorbeeld collectieve energiesystemen. “Dat bespreken we met de stad New York. Amerika is een ieder-voor-zichland, maar dit zijn grotereschaaloplossingen voor energie. Dat kunnen wij als BV Nederland, omdat we al een tijd voorlopen”, zegt Frank Goossensen, wereldwijd commercieel directeur water, milieu en energie bij Arcadis.

SIF noemt de wet een “grote sprong voorwaarts” en verwacht aan de oostkust van de VS actief te kunnen worden. “Daar zijn de ambities groter dan wat er tot op heden in Europa is geïnstalleerd aan windmolenparken in totaal”, zegt topman Fred van Beers. De westkust is meer geschikt voor drijvende parken, zegt hij. SIF zoekt nog een industriële partij die wil investeren en ook de lokale politiek en arbeidsmarkt goed kent. Een nieuwe fabriek kost al gauw “enkele honderden miljoenen dollars”. Om de fabriek rendabel te krijgen, zou SIF zo’n twee projecten per jaar moeten krijgen, schat Van Beers.

Ook wacht de VS nog een “grote opgave” in de uitrol van de infrastructuur voor elektrische auto’s, zegt Goossensen. Arcadis werkt hiervoor al samen met grote energiebedrijven in de VS.

Volgens laadpaalproducent Allego, beursgenoteerd in New York, kan die infrastructuur ook nog anders ingezet worden. “Met elektrische voertuigen kun je lokale energienetwerken creëren. Als je een blackout krijgt, die in de VS nogal eens voorkomen, kun je bijvoorbeeld met je auto je huis van elektriciteit voorzien. In Nederland zijn we heel goed bezig op dit gebied”, zegt een woordvoerder.

Ebusco verwacht ook dat elektrische bussen als “rijdende batterij, dus als opslag van energie”, gebruikt kunnen worden, vertelt topman Peter Bijvelds. De komende jaren staat de bouw van één fabriek op de planning, waar jaarlijks 500 bussen van de band moeten rollen. Ebusco mikt op zowel stadsbussen voor de korte afstand, als op bussen voor de lange afstand. Van concurrentie denkt Ebusco weinig last te krijgen, omdat Europa al langer voorloopt op de VS op het gebied van elektrificatie, aldus de topman.

Van het totaalbedrag verwacht Arcadis dat een kwart relevant is voor Nederlandse bedrijven. “Denk ook aan chipmachinemaker ASML en autofabrikant VDL, die in dat hele klimaatcluster bezig zijn”, zegt Goossensen. De belangrijkste hobbel is of de VS voldoende personeel hebben om de plannen uit te voeren, zegt hij. Wel verwacht Arcadis dat de plannen zorgen voor “aantrekkingskracht” voor personeel uit andere sectoren.