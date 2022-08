NS dreigt met gang naar rechter als spoorbonden gaan staken

De Nederlandse Spoorwegen dreigen naar de rechter te gaan als de spoorvakbonden gaan staken. Volgens het spoorbedrijf kunnen acties “zeer schadelijke gevolgen” hebben, onder meer voor reizigers die sterk afhankelijk zijn van vervoer per spoor.

Vrijdag liep het ultimatum dat de bonden stelden af, maar de NS zegt niet in te kunnen gaan op de eisen. In een reactie op het ultimatum geeft NS aan juist het gesprek te willen voeren. “We zien op dit moment nog voldoende aanknopingspunten om het cao-overleg voort te zetten en op verschillende onderdelen verbeterde en gewijzigde afspraken te maken.”

De vakbonden onderhandelen al enige tijd met de NS over een nieuwe cao. Maar de partijen zijn na vijf onderhandelingsrondes nog niet nader tot elkaar gekomen. Vorige week kwamen de bonden daarom met een ultimatum, waarin ze het bedrijf een week de tijd gaven om akkoord te gaan met hun cao-eisen. “Anders volgen er op korte termijn acties en stakingen”, liet FNV-bestuurder Henri Janssen toen weten.

Een woordvoerder van FNV laat weten, ook namens de vakbonden CNV en VVMC, dat de bonden zich buigen over een reactie. Het is vooralsnog dus onbekend of de bonden akkoord gaan met het voorstel van de NS om verder te praten.